Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili oluşunda, kullanılan öğretim materyallerinin özgünlüğü, öğrencinin düzeyine ve ihtiyaçlarına uygunluğu en önemli unsurlardan.

Öğretmenlerin özgün öğretim materyalleri tasarlayarak öğretim süreçlerinde bunları kullanmaları da değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından biri.

Eğitim öğretimde kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması düzenleniyor.

Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu yıl ikincisi yapılıyor

Bu yıl ikincisi yapılan yarışmaya 6 ayrı kategoride 81 ilden 7 bin 481 başvuru gerçekleşti. 55 öğretmen tarafından iki aşamalı değerlendirme süreci sonunda 58 ilimizden farklı kategorilerde 261 materyal sergi ve nihai değerlendirmeye davet edildi.

Sergi ve nihai değerlendirme 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nde, 18 akademisyen, 9 öğretmen ve 9 maarif müfettişi, sergi sırasında kendilerine tanımlanan materyalleri inceleyecek, materyal sahiplerinin sunumlarını dinleyerek online değerlendirme yapacak.

Sergi değerlendirmesi sonunda en yüksek puan sıralamasında her kategoriden birinci, ikinci ve üçüncü olan materyaller belirlenecek.

6 ayrı kategori

Yarışmada okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, dijital materyal ve bu yıl eklenen özel eğitim kategorileri şeklinde 6 ayrı kategori bulunuyor.

Değerlendirme sonunda 18 materyale ödül verilecek. Sergi sonrasında materyallerin e-kataloğu ve kitapçığı hazırlanarak tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

“2. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması”nın tüm süreçlerini yürütmek için disiplinlerarası, çoklu ve kapsamlı iş birlikleri hayata geçirilecek.