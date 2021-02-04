Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfını (ERTEV) ziyaret ederek mesleki gelişim eğitimlerine katılan öğretmenlerle görüştü.

Mahmut Özer, 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliklerine yenilerini eklediklerini söyledi.

Protokoller kapsamında öğretmenlerin iş başında eğitime aldıklarına değinen Özer, şöyle konuştu:

"Meslek alanlarında görev yapan öğretmenler, ulusal düzeydeki işbaşı eğitimlerinin yanı sıra yurt dışı eğitim programlarına da katılmaya başladılar. 2018'de 2 bin 500, 2019'da ise 18 bin öğretmene işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Buna göre son iki yılda 64 bin 582 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. 2020'de bir önceki yıla göre eğitim alan öğretmen sayısında yüzde 250'lik artış sağlandı. Tüm eğitim programlarımızı, sizlerin talepleri, dünyanın gelecek perspektifine göre birlikte şekillendiriyoruz."

"Her türlü desteğe hazırız"

ERTEV Başkanı Fahrettin Gülener de iş birlikleriyle öğretmenlere kendilerini geliştirebilme fırsatı sunduklarını aktardı.

Atölyelerinde eğitimlerin sürdüğünü bildiren Gülener, "Bizler burada müspet ilimin gereği olan anlaşılabilir, gözle görülebilen ve elle tutulabilen müşahhas işler yapıyoruz. Eğitim konusunda her zaman her türlü desteğe hazırız. Yeter ki böyle istekli öğretmenler olsun" dedi.