Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Ankara Gar Otel'de gerçekleştirilen "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Selçuk, bu çalışmayla eğitimde kritik bir faaliyetin hayata geçirileceğini söyledi.

Bu yüzyılın yeni tip koronavirüs küresel salgınıyla çok büyük bir değişimi beraberinde getirdiğini aktaran Selçuk, dünyanın bu değişimin gelecekte nasıl etki yaratacağını anlamakla meşgul olduğunu anlattı.

Mesleki ve teknik eğitimin, eğitim bileşenleri içerisinde ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Selçuk, bu alanda iş gücünü ortaya çıkarmanın, eğitimle ekonominin bağlantısını güçlendirmenin ve bunu da demokrasiyle taçlandırmanın asli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Mesleki eğitimin bünyesinde çağın ihtiyaçlarını ve sektörün gereksinimlerini barındırması gerektiğine dikkati çeken Selçuk, aksi halde verilen eğitimin sahici olmayıp boşa dönen bir kasnak gibi hareket edeceğini dile getirdi.

"Çok kararlı adımlar attık"

Bu ihtiyaçları tespit etmenin, çocukların gereksinimlerini saptamanın ve bu doğrultuda da eğitim ihtiyacını sektörün talebine göre dönüştürmenin vazifeleri olduğunu vurgulayan Selçuk, "Tam da bu vazife için buradayız. Sayın Bakanımız ile ekiplerimizle neye ihtiyaç varsa onu yapma gayretindeyiz. Bu konuda çok kararlı adımlar attık. Mesleki ve teknik eğitimde iş öncelikli okulların açılması ve bu sayede çocuklarımızın mezun olur olmaz ilgili sektörlerle buluşturulması noktasında çok özel bir çalışma yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla sektörle yüzlerce protokol imzalandığını aktaran Selçuk, bu protokolleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"Ülkemiz bu sektörün gelişmesi için hiçbir noksanlığa haiz değil"

Mesleki eğitimin bileşenlerinden birinin deniz ticaretiyle ilgili olduğunu anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bu sektörün gelişmesi için hiçbir noksanlığa haiz değil. Bir ülkede bu sektörün gelişmesi için olması gerekenlerin belki fazlası var. Böyle bir durumda katma değeri artırmak ve daha yüksek bir fayda temin etmek için çağın ruhunu okuyup gereken değişikliklere derhal imza atmamız gerekiyor.

Dünya ticaretinin çok büyük kısmının deniz ulaşımı vasıtasıyla yapıldığını düşünürsek bunun aynı oranda bizim okullarımıza, gemi sanayimize, mesleki eğitime ve mesleki yeterliliklerimize yansıması gerekiyor. Bunun için bakanlığımız bünyesinde denizcilik sektöründe çalışmak üzere yüksek teknolojiyle donatılmış iş gücü meselesi, bizim temel öncelikli meselelerimizden birisi. Bu bağlamda 48 mesleki ve teknik okulumuz var.

Bunların tamamının yetkinliği, iş ve işlemleri bizim gözetimimiz altında. Bunlardan 6'sıyla ilgili bugün protokole imza atıyoruz. Bu 6 mesleki ve teknik Anadolu lisemizde yapılacak değişim ve dönüşümün protokolü bugün imzalanacak."

"Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının birikimine ihtiyacımız var"

Denizcilik eğitimi veren okullarda öğretim programı ve eğitim materyallerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile belirleneceğini aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye beraber belirleniyor? Çünkü bizler eğitimciler olarak sektörün öncelikli ihtiyaçlarını belki öngöremeyebiliriz, yeni değişimleri, makine teçhizattaki, eğitim içeriklerindeki farklılıkları belki izlemekte gecikebiliriz. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının birikimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılamak için birlikte yabancı dil ağırlıklı okullar kuruyoruz. Buranın altını çiziyorum. Çünkü denizcilik sektörü demek yabancı dil demek. Bizim çocuklarımızın çok rahat şekilde yabancı dil ağırlıklı denizcilik eğitimiyle ilgili mesleki ve teknik okullardan başarı ile mezun olması elbette mümkündür. Bunu çok kısa ve başarılı şekilde göstereceğiz."

Denizcilik personeli meslek liselerindeki eğitime katkı verecek

Bakan Selçuk, protokolle denizcilikle ilgili meslek derslerinde ihtiyaç duyulması halinde liman başkanlığı bünyesinde görevli denizcilik eğitimi alan personelin bu liselerdeki eğitime katkı sağlayacağını bildirdi.

Bu kapsamda, denizcilik alanındaki meslek liselerinde sadece Bakanlığın öğretmenleri ve eğitim kadrosuyla değil ilgili sektörün uzmanlarıyla eğitim verileceğini belirten Selçuk, okulların atölye ve laboratuvarların donatımı, öğrencilerin denizcilik işletmelerinde stajlarının desteklenmesi, liman başkanlığının denetimlerine katılım ile kıyı tesisleri ve gemi işletmeleriyle koordinasyon kurularak öğrencilerin liman ve gemi ziyaretlerinin sağlanacağını anlattı.

Selçuk, bu eğitimlerin denizcilik alanında işi öğrenmenin ve deneyim kazanmanın temel araçları olduğunu söyledi.

"Denizcilik sektörünün gelişmesine, büyümesine katkı sağlamak istiyoruz"

Ziya Selçuk, protokolün önemine işaret ederken, "Ülkenin kalkınmasında çok önemli bir misyon üstlenen denizcilik sektörünün gelişmesine, büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Bunun için de iş birliği içinde hareket ediyoruz ve Türk denizciliğinin dünya denizciliğiyle rekabetini güçlendirmek için gereken hazırlıkları sürdürüyoruz. İş birliğinin, mutabakatla karar almanın, bu şekilde istikrara ve sürdürülebilirliğe kavuşmanın öneminin farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, meslek liselerinin küresel salgın döneminde gösterdikleri performansın inanılmaz kıymetli olduğunu ve tarihi değer taşıdığını belirterek bu başarının dünyada güzel bir örnek olarak kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Karaismailoğlu ve Selçuk, "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

Denizcilik alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni dönem başlıyor

Protokol, denizcilik alanına yönelik eğitim veren kurum/kuruluşların STCW Sözleşmesi gereği izlenmesi ve değerlendirilmesi ile denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hazırlandı. Bu kapsamda, Türkiye'de ofisi bulunan Gemiadamı İstihdam Ofisleri ile proje okullar arasında koordinasyon ve iş birliği sağlanacak. Belirlenen okullar, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları kapsamına alınacak. Bu okullarda uygulanan öğretim programları ve eğitim materyalleri yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenecek.

Okulların atölye ve laboratuvarları donatılacak. Mesleki derslerde ihtiyaç olması halinde liman başkanlığı bünyesinde görev yapan denizcilik eğitimi almış personel vasıtasıyla desteklenecek.

Öğrencilere işletmelerde mesleki eğitimi ve staj yapmaları konusunda destek olunacak. Alan öğretmenlerine teorik, iş başında, uzaktan hizmet içi eğitim düzenlenecek. Okulların alan ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerine destek sağlanacak. Öğrencilerin liman ve gemi ziyaretleri yapmaları sağlanacak.

Aşı çalışmaları sürüyor

Öte yandan Bakan Selçuk, programın ardından basın mensuplarının, öğretmenlere yönelik bu ay başlatılacak COVID-19 aşıları konusundaki sorusunu yanıtladı.

Bu konuda planlama yapıldığını aktaran Selçuk, "Bakanlık olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda bazı çalışmalarımız yürüyor." açıklamasını yaptı.