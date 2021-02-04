Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor.

Bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021'de 8. sınıf öğrencileriyle paylaşıldı.

Şubat ayı örnek sorularında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Şubat ayı örnek soruları ile bugüne kadar 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 970'e ulaştı.

Her ay soru kitapçığı yayımlanacak

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan örnek soruların yer aldığı linki alıntılayarak, "LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için 3. örnek soru paketini yayımladık. Şubat ayı örnek soruları linkte sizleri bekliyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.​​​​" paylaşımında bulundu.