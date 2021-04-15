SİBERAY, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatıldı.

SİBERAY'ın internet sitesindeki duyuruya göre, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kutlamaları kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla "Duru Türkçe" ve "72 Millete Bir Gözle Bakmak" temalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışmalar düzenlenecek.

Dijital oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı ele alınacak

Yarışmalarda dijital oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı, siber/dijital dünyada çocuk konularını içeren resimler yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, "siber zorbalıkla mücadele" konulu mesajlar içeren videolar çekilecek.

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, "72 Millete Bir Gözle Bakmak" amacıyla sosyal medya platformlarının insan ve doğa sevgisiyle, kardeşlik bağıyla kullanmasını anlatacak videolar çekilecek.

Siber dünyada "Duru Türkçe" etkinliği kapsamında Yunus Emre şiirleri okunacak.

Etkinlikler SİBERAY'ın hesaplarından yayınlanacak

Yarışmalarda birinci olanlara laptop, ikinci seçilen 5'er kişiye radyo ve flash bellek, üçüncü seçilen 10'ar kişiye hoparlör ve tişört, dördüncü olarak değerlendirilen 100'er kişiye kalem, kalemlik ve SİBERAY ajandası hediye edilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinlikler www.siberay.com sitesinden ve SİBERAY'ın Twitter, Facebok, Instagram hesaplarından yayınlanacak.