TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sayesinde öğrenciler, ülkemizi yurt dışındaki uluslararası olimpiyatlarda, henüz ortaokul ve lise yıllarındayken temsil etme fırsatı bulabilecek.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığının (BİDEB) düzenlediği 2021 Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı'na başvurular için bu yıl farklı bir yol izlenecek.

Daha önce sadece okul müdürleri öğrenciler adına sınava başvurabiliyordu. Bu yıl itibarıyla öğrenciler artık kendileri başvuru yapabilecek.

Kimler başvurabilecek?

- T.C. vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

- Biyoloji, fizik, kimya alanlarında 8, 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler. (Lise son sınıf öğrencileri programa başvuramaz.)

- Bilgisayar ve matematik alanlarında 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler.

- Ortaokul bilgisayar ve matematik dallarında 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler.

- Her öğrenci sınava yalnızca bir alandan başvurabilir. Öğrencilerin başvuru yapabileceği alanlar ise şöyle:

"Ortaokul matematik, ortaokul bilgisayar, bilgisayar, matematik, fizik, kimya ve

biyoloji."

Son başvuru tarihi 27 Mayıs

Ulusal Bilim Olimpiyatları için başvurular 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Birinci Aşama Sınavı ise haziran ayında tamamlanacak. Öğrenciler yaz okulundan sonra İkinci Aşama Sınavı'na katılacak. Sınavı başarıyla tamamlayanlar kış okuluna davet edilecek.

Bu iki aşamada da başarı gösteren öğrenciler, Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yapılan eğitimlere ve sınavlara katılma hakkı kazanacak. Bu süreçte öğrenciler, akademisyenlerden üst düzey, uzun süreli ve yoğun bir eğitim alacak.

Başvuru sayfası için tıklayınız

Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin başvuru yapabilmesi için sınavlar, 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak.

Para ödülü verilecek

İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere, TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilecek.

Takım Seçme Sınavları sonucunda, Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları Takımları belirlenecek. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılan ve derece alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü verilecek.

Üniversiteye sınavsız yerleşme imkanı

Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya ve matematik sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk üniversite sınavında bir defaya mahsus olmak üzere ek katsayı uygulamasından yararlanabilecek.

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise öğrencileri, üniversiteye giriş sınavında bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız yerleştirilme veya ek katsayı hakkından yararlanabilecek.

Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecekler

Alınan dereceye göre öğrenciler, 2205 Lisans Bursu Desteği, 2248 Mentorluk Desteği Programı'ndan da faydalanabilecek.

Ayrıca takımlara seçilen öğrenciler, ev sahibi ülkelerde uluslararası alanda ülkemizi temsil etme gururu yaşayacak.

Program, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmayı amaçlıyor.

Gençlerin yeteneklerini gösterebilmeleri için yapmaları gereken tek şey TÜBİTAK BİDEB başvuru ve izleme sisteminden başvuru yapmak.