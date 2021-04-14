Kenevirden iki binin üzerinde ürün elde ediliyor. Tekstilden ilaç sektörüne, kozmetikten enerjiye birçok alanda kullanılıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevirin ekonomiye kazandırılması için ihtisas üniversitesi seçildi. Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında, sektörlerin ihtiyaçlarına göre kenevir bitkisi üretecek.

"Doku kültürüne yönelik çalışmalar çok önemli"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ''Yaptığımız çalışmaların bütün biyokütlelerinin ekonomiye kazandırılması temelinde olduğu için özellikle zirai çalışmalar temelinde doku kültürüne yönelik çalışmalar çok önemli bir yer ediniyor" dedi.

"Islah yönetimi ile yeni tohumlar üretilebilecek"

Bitkinin hücre, doku veya organlarından çoğaltım yapılacağını söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Cennet Yaman, "İleri ki aşamalarda milyonlarca kez çoğalttıktan sonra ıslah yönetimi ile yeni tohumlar üretilebilecek ve bunlarda lif kalitesi uygun çeşitler olmuş olacak" diye konuştu.

Laboratuvarda kenevir ıslahı, tohumluk üretimi, kenevirin fide ile çoğaltımı ve medikal amaçlı üretimi gibi pek çok çalışma da yapılıyor.