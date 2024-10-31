Eğitim
AA
31.10.2024 10:47
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Ekim'de yapılan 2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın (2024-Sayıştay Eleme) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-Sayıştay Eleme sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.