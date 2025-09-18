Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 18.09.2025 16:01

Rektör Aydın, Filistinli öğrencileri ağırladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitenin farklı bölümlerinde eğitim gören 24 Filistinli öğrenciyi Senato Salonu’nda düzenlenen özel bir programda ağırladı.

Rektör Aydın, Filistinli öğrencileri ağırladı

Programda öğrencilerin eğitim süreçleri, akademik ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar, geleceğe dair beklentileri ve Filistin’den taşıdıkları sorunlar masaya yatırıldı. Öğrenciler söz alarak hem bireysel taleplerini hem de ülkelerindeki mevcut durumun eğitim hayatlarına yansımalarını paylaştı. Üniversite yönetimi ise öğrencilerin dile getirdiği konulara yönelik çözüm önerilerini ve destek imkanlarını değerlendirdi.

Rektör Aydın, Filistinli öğrencileri ağırladı

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, buluşmada yaptığı konuşmada Filistinli öğrencilere yönelik güçlü mesajlar verdi. Aydın, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma kapısıdır. Filistinli öğrencilerimiz bilsinler ki biz onların her daim yanındayız. Akademik olduğu kadar insani olarak da destekçileri olmaya devam edeceğiz. Onların gözlerindeki umut yolumuzu aydınlatıyor. Filistin’in özgür yarınları için ilimde, irfanda ve vicdanda omuz omuza yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın, Filistinli öğrencileri ağırladı

Rektör Aydın ayrıca, Türkiye’nin Filistin meselesine yaklaşımının yalnızca siyasi ve diplomatik boyutla sınırlı olmadığını, eğitim kurumlarının da bu dayanışmada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. “Bizim için Filistinli öğrencilerimizin burada kendilerini güvende, değerli ve güçlü hissetmeleri en büyük önceliktir. Bu üniversite onların da evidir” dedi.

Katılımcı öğrenciler, Türkiye’nin ve SBÜ’nün sağladığı destek için teşekkür ederek, aldıkları eğitimin sadece mesleki bir kazanım değil aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdiler.

Yaklaşık iki saat süren program, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ETİKETLER
Eğitim Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı giriş belgeleri erişimde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
16:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail küresel yalnızlığa hapsedilmelidir
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşüyor
15:58
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 platforma ceza
15:33
Hamas’tan “küresel öfke yürüyüşleri” çağrısı
15:21
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni
Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni
FOTO FOKUS
112’yi 3 bin kez arayan kadın psikososyal destekle ikna edildi
112’yi 3 bin kez arayan kadın psikososyal destekle ikna edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ