Rektör Aydın, Filistinli öğrencileri ağırladı

Programda öğrencilerin eğitim süreçleri, akademik ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar, geleceğe dair beklentileri ve Filistin’den taşıdıkları sorunlar masaya yatırıldı. Öğrenciler söz alarak hem bireysel taleplerini hem de ülkelerindeki mevcut durumun eğitim hayatlarına yansımalarını paylaştı. Üniversite yönetimi ise öğrencilerin dile getirdiği konulara yönelik çözüm önerilerini ve destek imkanlarını değerlendirdi.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, buluşmada yaptığı konuşmada Filistinli öğrencilere yönelik güçlü mesajlar verdi. Aydın, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma kapısıdır. Filistinli öğrencilerimiz bilsinler ki biz onların her daim yanındayız. Akademik olduğu kadar insani olarak da destekçileri olmaya devam edeceğiz. Onların gözlerindeki umut yolumuzu aydınlatıyor. Filistin’in özgür yarınları için ilimde, irfanda ve vicdanda omuz omuza yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın ayrıca, Türkiye’nin Filistin meselesine yaklaşımının yalnızca siyasi ve diplomatik boyutla sınırlı olmadığını, eğitim kurumlarının da bu dayanışmada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. “Bizim için Filistinli öğrencilerimizin burada kendilerini güvende, değerli ve güçlü hissetmeleri en büyük önceliktir. Bu üniversite onların da evidir” dedi.

Katılımcı öğrenciler, Türkiye’nin ve SBÜ’nün sağladığı destek için teşekkür ederek, aldıkları eğitimin sadece mesleki bir kazanım değil aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdiler.

Yaklaşık iki saat süren program, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.