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Eğitim
AA 28.08.2024 12:55

Polis Akademisi'ne 450 öğrenci alınacak: Başvurular başladı

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) alınacak 450 öğrenci için bugün başlayan ön başvurular 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Polis Akademisi'ne 450 öğrenci alınacak: Başvurular başladı

Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, PAEM'e alınacak örgün eğitim veren üniversitelerden lisans mezunu 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere 450 öğrenci için ön başvuru tarihleri açıklandı.

Bugün başlayan aday belirleme ön başvuruları ile ücret yatırma işlemleri, 6 Eylül saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Sınavlarda başarılı olarak PAEM'deki 2 yıllık eğitimi tamamlayanlar, komiser yardımcısı olarak atanacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi www.pa.edu.tr den ilan edilecek.

KPSS'den 75 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor

Söz konusu alıma ilişkin şartlardan öne çıkanlar şöyle:

"Türk vatandaşı olmak, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakültelerinden mezun olmak, 2023 ve 2024 yıllarındaki KPSS lisans puanı P3 puan türünden 75 veya üzerinde puan almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için 28 yaşından gün almamış olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak."

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