Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin ayrıntıları, YÖK Başkanı Erol Özvar, TRT Haber’le paylaştı.

Özvar, öğrencilerin artık fakülteyi veya bölümü bitirmeden henüz öğrenci iken diğer derslerinin yanında birer seçmeli ders olarak pedagojik formasyon eğitimi alabilecekleri bir düzenleme yapmaya başladıklarını hatırlattı.

4 yıla yayılacak

Özvar, üniversitelerdeki pedagojik formasyon eğitimi 4 yıllık lisans dönemine yayılacağını söyledi:

“Yeni yapacağımız inşallah düzenleme ile beraber, belki biz bunları 1-2-3 ve 4. sınıflarda üniversiteler kendi yıllık programlarına müfredata göre bunları ayarlamaya çalışacaklar”

Seçmeli ders olacak şekilde formüle edilecek

Özvar, çalışmayı ay sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi:

“Pedagojik formasyon eğitimi 60 kredi civarında. 240 kredi zaten dört senede alınabilen bir bölümü bitirmek üzere alabildiğiniz ders saati. Dolayısıyla bizim derdimiz burada çocukların seçimlik ders alabilecekleri saat dilimi içerisinde bunları formüle etmek.”

Mezunlar için de düzenleme

Özvar, öğretmenlik hakkı olan ancak pedagojik formasyon eğitimi alamayan mezunlar için de yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti:

“Mezun olduktan sonra pedagojik formasyon programları yapılabilir. Nasıl? Mezunlar için sözgelişi lisansüstü çalışmalarla yani tezsiz yüksek lisans yoluyla yahut sertifikasyon yoluyla da bu yapılabilir.”

Özvar, eğitim fakültesi bulunmayan üniversitelerde de formasyon eğitimi verilebileceğini ifade etti.