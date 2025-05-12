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Eğitim
AA 12.05.2025 11:49

Özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için eğitim seti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel gereksinimli çocukların okulda edindiği akademik ve sosyal becerilerin evde de desteklenmesini sağlamak amacıyla "Aile Eğitimi Kitap Seti"ni yayımladı.

Özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için eğitim seti

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ailelerin, çocuklarının erken çocukluk döneminden öğrenim hayatlarının sonuna kadar gelişimlerini takip edebilmeleri ve onları her kademede destekleyebilmeleri için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, özel gereksinimli çocukların ailelerine rehber olması amacıyla "Aile Eğitimi Kitap Seti" hazırlandı.

Set, çocukların öğrenme güçlüğü, zihin yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, duygu ve davranış bozuklukları, dil ve konuşma bozuklukları, çoklu yetersizlik, işitme yetersizliği ve görme yetersizliğine yönelik 9 başlıktan oluşuyor.

80'den fazla akademisyen ve eğitimci katkı sundu

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitiminde velilere ve öğretmenlere yol gösteren bir başucu kaynağı niteliğinde hazırlanan "Aile Eğitimi Kitap Seti" alanında uzman 80'den fazla akademisyen ve eğitimcinin çalışmalarıyla hayata geçirildi.

Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlanan, tüm kademelerdeki öğrencilerin ailelerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen kitap setinde, toplam 49 kitap ve yaklaşık 500 video yer alıyor.

Erken çocukluk döneminden itibaren bütün öğrenim hayatını kapsıyor

Tüm özel gereksinim türleri için ayrı kitaplar barındıran eğitim setinde, farklı yaş gruplarına veya alt gereksinim türlerine hitap eden bir anlatım tarzı benimsendi.

Kitaplarda, çocukların eğitim sürecinde ve sonrasında ihtiyaç duyulacak teorik bilgiler, etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış uygulama örnekleriyle bütünleştirildi ve böylelikle çalışmanın uzun yıllar kullanılabilmesi hedeflendi.

Ailelerin, çocuklarının erken çocukluk döneminden öğrenim hayatlarının sonuna kadar gelişimlerini takip edebilmeleri ve onları her kademede destekleyebilmeleri için hazırlanan sette, süreç boyunca ihtiyaç duyulabilecek stratejilere de yer verildi.

Çalışmayla ailelere öğrencilerin okulda edindiği akademik ve sosyal becerilerin evde nasıl desteklenebileceği, olumlu davranışların nasıl artırılabileceği gibi konularda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanıyor.

Videolar işaret dili ve sesli betimleme destekli hazırlandı

Teori ve uygulama içeriklerinin kısa videolarla desteklendiği kitaplarda, örnek uygulamaların nasıl gerçekleştirileceğini gösteren bilgi ve uygulama amaçlı videolar da yer alıyor.

Kitapların içeriğinde yer alan videolar ise orijinal, işaret dili destekli ve sesli betimleme destekli videolar olmak üzere 3 formatta hazırlandı. Tüm videoların çekimleri, sesli betimleme seslendirmeleri ve işaret dili çevirileri tamamlandı.

Kitap setine, "https://orgm.meb.gov.tr/" internet adresinden de erişilebiliyor.

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