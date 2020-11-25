Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların işlemlerini kolaylaştırmak, taleplerine çözüm üretmek, teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerine yansıtarak çalışmalarına devam ediyor.

Adayların ve görevlilerin, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) uygulamalarına hızlı erişimlerini sağlayarak işlemlerini kolaylaştırmaları için mobil uygulamalar, bu yıl itibarıyla kullanımına sunulmuştu.

Bu uygulamalarla adaylar ve sınav görevlileri, AİS ve GİS sistemlerinde yer alan başvuru ve tercih yapma, sınav görevi tercih etme, iletişim bilgilerini güncelleme, bilgi kontrolü gibi tüm işlemlerini istedikleri yerde ve zamanda gerçekleştirebiliyor.

Mobil uygulamalara e-Devlet şifresiyle erişebilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, mobil uygulamalara e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı sağlandığını şu sözlerle duyurdu:

"Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza e-Devlet şifresi ile giriş yapabilme özelliğini de ekledik. e-Devlet şifresiyle ÖSYM Mobil uygulamalarımıza giriş yapmak isteyen adaylarımız ve görevlilerimiz 'e-Devlet ile Giriş' seçeneğine tıklayarak ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza giriş yapabilecekler."