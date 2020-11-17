Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden yapılan açıklamada, HES kodunun, sınavlarda adayların COVID-19 durumlarını takip etmek için kullanıldığı hatırlatıldı.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan veriler doğrultusunda COVID-19 pozitif/temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgilerinin güncellendiği bilgisi verilen açıklamada, bu durumdaki adayların Başkanlık tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirildiği vurgulandı.

Ayrı salonlarda sınava alınacaklar

Verilerden COVID-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar, üzerinde HES kodu bulunan sınava giriş belgelerindeki sınav binasında ayrı salonlarda (yedek salon 1/yedek salon 2) sınava alınıyor. Açıklamadaki diğer bilgiler şöyle:

"HES kodlarından COVID-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara cuma günü saat 17.00'ye kadar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tarihten sınav gününe kadar COVID-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmektedir. COVID-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Başkanlığımız tarafından adaylara, telefon, SMS, e-posta ve benzeri yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir."