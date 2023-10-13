Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 13.10.2023 17:59

ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav yapacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Ekim Pazar günü farklı alanlarda 4 farklı sınav düzenleyecek. Toplam 6 bin 425 adayın katılacağı sınavlarda emniyet dahil 689 personel görev yapacak.

ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav yapacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirilecek. ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak sınavlar saat 10.15'te başlayacak.

Sınavlar hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS, ÖSYM'nin yabancı dil sınavlarının dışında elektronik ortamda uygulanan ilk sınavları olacak. Bu sınavlarda adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verilecek." ifadelerini kullandı.

"Sınavlar için 15 bina ve 200 salon kullanılacak"

2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem'in Ankara'da, 2023-DUS 2. Dönem'in ise Ankara ve İstanbul'da yapılacağını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavlar saat 10.15'te başlayacak. 2023-DUS 2. Dönem, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testinden oluşacak. DUS ve STS DİŞ Hekimliği’nde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Toplam 6 bin 425 adayın katılacağı sınavlarda emniyet dahil 689 personel görev yapacak. Sınavlar için 15 bina ve 200 salon kullanılacak. Sınavlara girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ETİKETLER
ÖSYM
Sıradaki Haber
MEB'in yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:22
Berlin'deki okullarda Filistin'i karakterize eden semboller yasaklandı
19:09
Bakan Güler: Yıl sonuna kadar 40 tatbikatın daha icra edilmesi planlanıyor
19:04
Kızılhaç: İsrail'in sivilleri yerinden ayrılmaya zorlaması yıkıcı sonuçlara yol açıyor
19:04
Putin: Tüm acılara rağmen sivil halkı da düşünmemiz gerektiğine inanıyorum
18:55
Erdoğan: Afrika Kıtası ile ticaret hacmimiz 41 milyar dolara yaklaştı
19:05
Çatışmaların 7. gününde İsrail Gazze'ye saldırılarının şiddetini artırıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Eşya taşırken altyapı için açılan çukura düştü
Eşya taşırken altyapı için açılan çukura düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ