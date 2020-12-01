Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ÖSYM bazı sınavları erteledi
ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle erteledi.
ÖSYM, bazı sınavları koronavirüs sebebiyle erteledi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ertelenen sınavları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendi.
Salgının durumuna ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre sınavların yeni tarihleri belirlenecek.
Etiketler: ALES ÖSYM Sınav Takvimi
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