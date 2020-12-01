ÖSYM, bazı sınavları koronavirüs sebebiyle erteledi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ertelenen sınavları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendi.



Salgının durumuna ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre sınavların yeni tarihleri belirlenecek.