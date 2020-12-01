Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Açık öğretim sınavları ertelendi
5-6 Aralık'ta yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı koronavirüs sebebiyle ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlarla ilgili şöyle denildi:
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."
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