Artan koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla birlikte bazı illerde eğitimle ilgili yeni kararlar alındı.

İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Edirne, Zonguldak, Kırklareli ve Tokat'ta da Covid-19 tedbirleri kapsamında ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Yüz yüze eğitim ise, sadece kreşlerde devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitim kurumlarında 4 Ocak 2021 tarihine kadar eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceğini belirtilmişti.