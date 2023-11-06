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Eğitim
TRT Haber 06.11.2023 14:32

ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2024 Sınav Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı
[Fotograf: AA]

ÖSYM'nin açıkladığı "2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2024Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 8 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024'te alınacak, sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 23 Ağustos'ta duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 8 Aralık'ta düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 21 Aralık'ta ilan edilecek.

MSÜ tarihleri belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) 3 Mart'ta düzenlenecek. Sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.

Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek

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