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Eğitim
TRT Haber 06.11.2023 12:11

Cumhuriyet'in 100. yılında açılan okullara tabela asılacak

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yeni açılan örgün ve yaygın eğitim kurumlarına 100. yıl logosunun yer alacağı tabela konulacak.

Cumhuriyet'in 100. yılında açılan okullara tabela asılacak
[Fotoğraf: MEB]

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında yürütülen etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Bakanlığın bu kapsamda Cumhuriyet'in 100. yılında açılan/açılacak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 100. yıl logosunun yer aldığı tabelanın asılmasına ilişkin yazısı, tüm illere gönderildi.

Buna göre Cumhuriyet'in 100. yıl logosunun yer aldığı tabela, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında açılan eğitim kurumlarının görünen dış alanına asılacak.

Altında "Bu Okul Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Açılmıştır" yazılı 100. yıl logosunun yer aldığı tabelanın, eğitim kurumlarının fiziki şartları dikkate alınarak kurumun ana girişinde net görülebilen bir yere asılacak.

Eğitim kurumunun farklı bir girişi veya eklentileri olması durumunda buralara ikinci bir tabela daha asılabilecek. 

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