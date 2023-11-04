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Gündem
AA 04.11.2023 20:24

Bakan Tekin öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin öğretmenlerle bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada il ziyaretlerinde her fırsatta öğretmelerle bir araya geldiklerini, ayrıca her ay düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları'yla sahanın sorunlarını eğitimin asli unsuru öğretmenlerden dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tekin, toplantılarda öğretmenlerle yaptıkları istişareler neticesinde sahadan gelen talepler doğrultusunda birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda okul yöneticilerinin daha önce iller arası atamalarda öğretmen olarak yer değişikliği yapabildiklerini anımsatan Tekin, istemeleri halinde bundan sonra gittikleri illerde kendilerine okul yöneticisi olma imkanı tanıyacaklarını bildirdi.

Bakan Tekin öğretmenlerle bir araya geldi

Müsteşarlık döneminde hayata geçirilen bazı projelerin, amacına uygun daha iyi hizmet etmesi için yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bilgisini veren Tekin, göreve geldikleri andan itibaren çeşitli alanlarda mevzuat değişikliği yaptıklarını anlattı.

"Müfredat güncellenmesi ihtiyacı doğdu"

Bir soru üzerine müfredatın güncellenmesi konusuna da değinen Tekin, dünyada ve Türkiye'de bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelerin, çağın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip bireylerin yetişmesi için müfredatın güncellenmesi ihtiyacını doğurduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü gibi ilgili birimlerin müfredatla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çalışmalar tamamlandığında bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Bakan Tekin öğretmenlerle bir araya geldi

Toplantıya katılan öğretmenlere tek tek söz vererek eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini dinleyen Tekin, her türlü imkanı kullanarak öğretmenleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Buluşmaların öğretmenlere verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade eden öğretmenler de sahada karşılaştıkları sorunları doğrudan kendisine ulaştırma fırsatı verdiği için Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti.

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Yusuf Tekin Öğretmen Eğitim
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