Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri, 2021'de ortalama yüzde 9,8 artışla 4 bin 20 lira olacak.
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 9,8 artışla 4 bin 20 liraya yükselecek.
Mesleki teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 9,9 artacak ve 4 bin 520 liraya çıkacak.
2021 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:
|
Okul türleri ve kademesi
|
2020 (TL-Ücret)
|
2021 (TL-Ücret)
|
Artış Oranı (Yüzde)
|
İlköğretim Kurumları
(İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)
|3.660
|
4.020
|
9,8
|
Ortaöğretim Okulları
(Genel ve mesleki teknik liseler ile imam hatip liseleri)
|3.660
|4.020
|9,8
|
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları
(3308 sayılı Kanun kapsamındaki okullar)
|4.110
|4.520
|
9,9