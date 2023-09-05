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Eğitim
TRT Haber 05.09.2023 11:31

Okullarda yeni dönem: Sınıflara cep telefonuyla girilemeyecek

Öğrencilerin derse girmeden önce cep telefonlarını teslim edeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Öğretmenlerden de sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamalarını rica ettik" açıklamasında bulundu.

Okullarda yeni dönem: Sınıflara cep telefonuyla girilemeyecek
[Fotoğraf: Getty Images]

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Okul müdürlerinin sınıfta cep telefonu kullanımıyla ilgili gerekli tedbirleri aldığını belirten Bakan Tekin, telefonların dersten önce teslim edileceğini söyledi.

Öğretmenlerden de öğrencilere kötü örnek olmamaları için sınıfta telefonla zaman geçirmemelerini rica ettiklerini belirten Tekin, "Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

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