Okullarda yeni dönem: Sınıflara cep telefonuyla girilemeyecek

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Okul müdürlerinin sınıfta cep telefonu kullanımıyla ilgili gerekli tedbirleri aldığını belirten Bakan Tekin, telefonların dersten önce teslim edileceğini söyledi.

Öğretmenlerden de öğrencilere kötü örnek olmamaları için sınıfta telefonla zaman geçirmemelerini rica ettiklerini belirten Tekin, "Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.