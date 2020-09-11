Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağı konusunda yazılı açıklama yaptı.

Selçuk, “Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okulların, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladığına dikkat çeken Selçuk, ülkemizin daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yana olduğuna dikkat çekti.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

İlk hafta 1 gün sonraki haftalarda 2 gün okul

Bakan Selçuk, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece -halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencileri ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerle başlayacağının altını çizdi.

3 haftanın sonunda yeniden değerlendirilecek

İlk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyuran Selçuk "21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Devamsız sayılmayacaklar

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasına bakılacağını belirten Selçuk, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır" bilgisini paylaştı.

Hem yüz yüze hem uzaktan birlikte sürecek

Selçuk süreci şöyle planladıklarını anlattı: "Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır."



"Okullarımızda gerekli tedbirler alındı"

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun rehberliğinde her türlü tedbirin alındığını da belirten Bakan Selçuk, "Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız" dedi.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapının olduğuna dikkat çeken Selçuk şöyle devam etti:

Uzaktan öğretimde 1. sınıflar için içerikler hazır

"Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.



Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.”