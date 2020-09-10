ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını açıkladı.

KPSS 2020 cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresi üzerinden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına seslendi.

Aygün, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız." dedi.

Değerli KPSS Adaylarımız,

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 10, 2020

2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020 Lisans sonuçları 22 Ekim 2020 günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM’nin sitesinden ilan edilecek. KPSS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.