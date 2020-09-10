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KPSS soru ve cevapları 14 Eylül'de yayımlanacak
[Fotoğraf: AA]
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soru ve cevaplarının 14 Eylül Pazartesi günü yayımlanacağını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresi üzerinden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına seslendi.
Aygün, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız." dedi.
Değerli KPSS Adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 10, 2020
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
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