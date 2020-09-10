Haber Giriş: Kaynak: AA
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
KPSS ön lisans düzeyine girecek adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı.
Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.
Etiketler: ön lisans KPSS geç başvurularSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:09
Sıradaki Haber
750 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz