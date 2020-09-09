Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YLSY programı kapsamında nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 250, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 500 olmak üzere toplam 750 öğrenci yurt dışına gönderilecek.

Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek üzere ilgili kadrolara atanacak.

48 ülkede 4 bin 300 öğrenci burstan yararlanıyor

1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci burs almaya hak kazandı. Şu anda yaklaşık 48 ülkede 4 bin 300 öğrenci bu burstan yararlanıyor.

106 farklı üniversite ve 25 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecekler

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 106 farklı üniversite ve 25 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. Daha önceki yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumlarla beraber bu yıl ilk defa Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek.

2020 YLSY kapsamında ilan edilen kontenjanların karşısında yer alan öğrenim görülebilecek ülkelerin tümü dikkate alındığında 54 farklı ülkede öğrenciler öğrenim görebilecekler.

Burs kontenjanlarına farklı lisans alanlarından adayların başvurabilmesi için azami hassasiyet gösterildi. 2020 YLSY çalışmalarında ÖSYM’nin Lisans Programları Tablosundaki 1123 lisans alanı taranarak ilan edilen burs kontenjanlarına 503 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesi sağlandı.

Başvurular 10-18 Eylül'de

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adayların, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığının http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını” kullanarak yapmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerini inceleyebilir.