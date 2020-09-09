Mart ayından bu yana uzaktan eğitim alan öğrencilerin bir kısmı 21 Eylül’de yeniden okul sıralarına dönecek. Okullarda bu geri dönüş için sıkı tedbirler alınıyor. Bu süreçte öğrencilere ve velilere de büyük iş düşüyor. Herkesin COVID-19 riskine karşı tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.

Yeni dönemin formülü: TMM

Okullarda dikkat edilmesi gereken kuralların başını temizlik çekiyor. Öğrencilerin okula temiz bir kıyafetle gitmesi, kuralına uygun olarak sık sık ellerini yıkaması büyük önem taşıyor. Yüzeylerle temas halinde eller en az 20 saniye boyunca bol sabun ve suyla yıkanmalı. Okul araç ve gereçlerinin ortak kullanılmaması ile eve dönülünce kıyafetlerin havalandırılması virüsün yayılmasını önlemek için alınabilecek tedbirler arasında.

Hayatın her alanında uygulanması gereken sosyal mesafe kuralı okullar için de geçerli. Kısaca “TMM” olarak adlandırılan kurallar formülünde temizlik ve mesafe ile birlikte maske de anılıyor. Maske kuralına da okullarda sıkı sıkıya uyulması şart. Öğrencilerin maskelerini mutlaka ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde takması ve ön yüzeyine dokunmadan, iplerinden tutarak çıkarması gerekiyor. Çantalarda yedek maske bulundurulması, kirlenmesi durumunda da maskelerin değiştirilmesi öneriliyor.

Öğrencilerin koronavirüs kuralları

Sınıflarda her öğrencinin kendisi için ayrılmış sıraya oturması gerekiyor. Hava şartları müsaade ettiği sürece teneffüsleri bahçede geçirmek ve temas gerektiren oyunlardan kaçınmak dikkat edilmesi gereken diğer ayrıntılar.

Öğrencilerin bu süreç boyunca vücut direncini güçlü tutması da bir başka önemli konu. Bunun için sağlıklı ve dengeli beslenmek ve yeteri kadar uyumak şart. Güneş ışınlarından faydalanmanın yanı sıra fiziksel aktivitelerde bulunmak da vücut direncini artırıyor.

Koronavirüs belirtisi gösteren öğrencilerin kesinlikle okula gitmemesi gerekiyor. Bu durumda yapılması gereken, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak ve okula bilgi vermek.