Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabileceğini kaydetti.

Değerli KPSS-ÖABT Adaylarımız,



2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır.

Adaylarımız https://t.co/rDnz9gKzj8 adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 10, 2020

ÖSYM'nin internet sitesinde konuya ilişkin yayımlanan duyuruda da adayların sınava giriş belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

Açıklamada, 20 Eylül'de uygulanacak ÖABT'ye girecek adayların, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalarına alınmayacağı kaydedildi.