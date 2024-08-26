Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor

3 aylık yaz tatilinin ardından okullarda yeniden zil sesi duyulacak.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için 2 Eylül'de uyum haftası başlayacak.

Okula yeni başlayacak minikler için uyum haftası öğrenme ortamını görmeleri, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımaları için önemli. Uzmanlara göre bu sürecin kolay atlatılması için velilerin desteği büyük önem taşıyor.

Velilerin çocuklarını bu süreçte yalnız bırakmamaları gerektiğini belirten Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, "Anne babalar, çocuklarının yanında olmalı ve onlarla konuşmalılar. ‘Artık okula başlıyorsun, senin için yepyeni ve güzel bir dönem başlıyor. Oyunların ve çalışmaların olacak, biz de senin hep yanında olacağız’ şeklinde çocukları cesaretlendirip teşvik etmeliler" dedi.

"Okulla ilgili motive edici konuşulmalı"

Uyum haftası başlamadan önce, kayıt yaptırılan okulun gezilmesi de önerilenler arasında. Prof. Dr. Gökçe, "Anne babalar, çocukları ile birlikte okulları gezsinler, sınıfları görsünler. Hatta aile bireylerinden biriyle sınıfta bir süre bile oturabilirler" diyerek bu süreçte çocukların okula alışmalarının kolaylaşacağını vurguladı.

Ailelerin, çocuklarına yönelik motive edici konuşmalar yapmaları gerektiğini belirten Gökçe, "Arkadaşlarınla birlikte oynayacak, eğlenecek ve güzel vakit geçireceksin. Her gün okuldan geldiğinde uyum süreci sonrası biraz anlatmasını isteyin. Bu olgular, çocuğun kısa sürede okula alışmasını sağlayacaktır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.