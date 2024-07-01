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Eğitim
AA 01.07.2024 16:50

Okul kayıtları adrese dayalı yapıldı

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı.

Okul kayıtları adrese dayalı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesiyle 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden 'İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama' (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler."

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Milli Eğitim Bakanlığı
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