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Eğitim
AA 24.11.2023 20:16

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.﻿

Sınava 58 bin 614 uzman öğretmen adayı ve 3 bin 883 başöğretmen adayı katıldı. Böylelikle başvuru yapanlar arasında sınava katılım oranı uzman öğretmenlik için yüzde 99,40, başöğretmenlik için ise yüzde 99,03 olarak gerçekleşti.

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