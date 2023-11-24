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Eğitim
AA 24.11.2023 11:21

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevi başında ve emekli olan öğretmenlere yönelik mektup kaleme aldı.

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin'in kaleme aldığı mektup, toplumun kalkınması için çaba sarf eden eğitim ailesinin emektarları öğretmenlere ve emekli öğretmenlerin cep telefonlarına gönderildi.

Mektubunda, her öğretmeni, meslekteki çalışma yılı, kaç okulda, kaç şehirde çalıştığını belirterek kutlayan Bakan Tekin, mesleğinin 3. yılında olan öğretmenler için "Şimdiden pek çok öğrencinin hayatına dokundunuz. Sizinle aynı yolda yürümekten kıvanç duyuyorum." ifadesini kullandı.

Tekin, 4 yıldan fazla süredir öğretmenlik yapan, mezunlar veren öğretmenlere yönelik de mektubunda, "Ektiğiniz bilgi tohumları bugün ışığınızla serpildi, fidan oldu. Mezun ettiğiniz öğrencilerin gururunu, yeni başlangıçların umudunu yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Şahsım ve ülkem size minnettardır"

Bakan Tekin, "Kıymetli Öğretmenim" ifadesiyle başlayan mektubunda, "Meslek hayatınız boyunca dokunduğunuz hayatlara bahşettiğiniz ilhamın ışıltısı, Cumhuriyetimizin 100. yılından gelecek yüzyıllara dolacak ve çoğalarak aksetmeye devam edecektir. Şahsım ve ülkem size minnettardır." ifadelerine yer verdi.

Tekin, emekli öğretmenlere ise "Siz, bir toplumun eğitimi, kalkınması için sabırla, anlayışla, özveriyle, vefayla, kendi ruhunuzun ağırlığını zaman zaman hiçe sayarak bir ömür hasrettiniz. Ne yapsak emeklerinizi ödeyemeyiz." mesajını iletti.

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