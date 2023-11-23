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Eğitim
AA 23.11.2023 20:21

YÖK'ün "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması" açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca, 23 araştırma üniversitesinin 32 gösterge ile belirlenen performans sıralamasında, ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı, bu üniversiteleri İTÜ, Bilkent ve Boğaziçi takip etti.

YÖK'ün "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması" açıklandı

YÖK'ün, 23 araştırma üniversitesinin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve işbirliği" alanlarında 32 göstergeyle belirlenen "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması", Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklandı.

Buna göre, 23 araştırma üniversitesi arasında ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer alırken bu üniversiteleri İTÜ, Bilkent ve Boğaziçi takip etti.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, devlet araştırma üniversitelerine aktarılan destekler, YÖK tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilen performanslara göre yapılıyor.

YÖK, araştırma üniversitelerini performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayırıyor. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler, yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşıyor.

2023'te 351 projeye 250 milyon lira destek sağlandı

ADEP kapsamında, üniversitelerin eşleştirildikleri alanlarda çıktıkları 2022 çağrılarına gelen 351 başvuru için 2023'te 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 250 milyon lira bütçe aktarımı yapıldı.

Söz konusu bütçe yıllık performans sıralamasına göre araştırma üniversitelerine dağıtıldı.

Bu bütçenin 173,3 milyon lirası fen ve mühendislik alanlarındaki 233 projeye, 108,2 milyon lirası sağlık bilimleri alanındaki 94 projeye, 8,5 milyon lirası ise sosyal bilimler alanındaki 24 projeye verildi.

Destek miktarı 2024 yılında 400 milyon liraya yükseltildi

ADEP kapsamında, 2024 yılında 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılacak bütçe, 400 milyon liraya yükseltildi.

2024 yılında en yüksek bütçe aktarımı yapılacak 3 üniversite ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi oldu.

Devlet araştırma üniversitelerine aktarılacak bütçeler şöyle sıralandı:

Sıra Üniversite Bütçe (milyon lira)
1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 34,9
2 İstanbul Teknik Üniversitesi 31,4
3 Boğaziçi Üniversitesi 26,2
4 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 25,1
5 Yıldız Teknik Üniversitesi 24
6 İstanbul Üniversitesi 22,8
7 Hacettepe Üniversitesi 21,5
8 Erciyes Üniversitesi 21
9 Gebze Teknik Üniversitesi 20,6
10 Ankara Üniversitesi 20,4
11 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 18,6
12 Ege Üniversitesi 17,7
13 Gazi Üniversitesi 17
14 Atatürk Üniversitesi 16,5
15 Fırat Üniversitesi 16,3
16 Marmara Üniversitesi 14,6
17 Çukurova Üniversitesi 13,9
18 Dokuz Eylül Üniversitesi 13,4
19 Karadeniz Teknik Üniversitesi 12,2
20 Bursa Uludağ Üniversitesi 11,9
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