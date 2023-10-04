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Eğitim
TRT Haber 04.10.2023 10:07

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrimiçi olarak yapılacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, bugün 23.59'da tamamlanacak.

Sınav, 19 Kasım'da 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Çevrimiçi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinden yayımlanacak. Sonuçlar ise 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

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