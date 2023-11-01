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Eğitim
AA 01.11.2023 17:44

Öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüşleri alınacak

MEB, Cumhuriyet'in 100. Yılı kapsamında öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini öğrenecek.

Öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüşleri alınacak

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık eğitimin geleceği konusunda öğretmenlerin görüş, öneri, beklenti ve bakış açısını ortaya koymak için "Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Olan Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmenin Rolü ve Gelişimi" raporu hazırlayacak.

Türkiye genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan bütün öğretmenlerin veri toplama aracını doldurarak katkı sunmalarının hedeflendiği çalışmanın birinci aşamasında veri toplama aracı kullanılacak. İkinci aşamada ise görüşmeler yapılarak öğretmenlerden veri toplanacak.

Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı'na dair öğretmenlerin eğitimin geleceği, mesleki gelişim, teknolojik gelişmeler, kültürel miras ve değerler eğitimi, kapsayıcılık ve erişilebilirlik gibi konular ile ilgili düşünce ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla veri toplama aracı geliştirildi.

Veri toplama aracı, bugünden itibaren Bakanlığın anket.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm öğretmenlerin erişimine açılarak 10 Kasım'a kadar doldurulabilecek.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve bakanlığın ilgili genel müdürlükleri ile üniversitelerden akademisyenlerin destek verdiği çalışmanın nihai raporu aralık ayında yayımlanacak.

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