Son günlerde uzaktan eğitime yönelik siber saldırılarda artış var. Online derslere sızan bilgisayar korsanları, uygun olmayan içerikleri bu ortamda paylaşabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da bunu engellemek için harekete geçti.

Yapılan bilgilendirmede, öğretmenlerden her ders için yeni ID ve şifre belirlemelerinin önemi anlatıldı. Öğrencilerin ders başlarken isim değiştirmelerine izin verilmemesi istendi.

"Bekleme Odası" özelliği

Siber güvenlik uzmanlarından da online ders platformlarına yönelik uyarı geldi. Uzmanlar, öğretmenlerin ders oluştururken “Bekleme Odası" özelliğini aktif etmelerinin fayda sağlayacağını söyledi. Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkci, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kullanıcı adı ve şifreyi birisi öğrense bile o toplantıya dahil olması için mutlaka o toplantıyı organize eden ya da yetkili bir kullanıcı tarafından lobiden içeri alınması gerekiyor. Bu da öğretmenler için ikinci bir kontrol mekanizması. Bunun da kullanılmasında fayda var."

Uzmanlar, öğretmen ve öğrencilerin kendilerine ait olan ders ID ve şifrelerini başka kişilerle paylaşmaması uyarısı da yaptı.