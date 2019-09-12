Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitimde iş birliği protokolü, Milli Kütüphane'de düzenlenen törenle imzalandı.

Kütüphanelerin eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına imkan tanıyan protokol çerçevesinde, Devlet Tiyatroları sanatçıları tarafından öğretmenlere diksiyon, drama, masal anlatıcılığı ve tiyatro oyunları hazırlama gibi eğitimler de verilecek.

Bakan Selçuk, üniversite yıllarında Milli Kütüphane'ye sık sık geldiğini, Türk kültür ve eğitim tarihinde özel yeri olan binada yeniden bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Eğitim, kültür ve turizmin birlikteliğinin ve bunun işlevsel biçimde devam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Selçuk, bu çerçevede yapılan protokollerin ve hayata geçirilen uygulamaların değer taşıdığını söyledi.

"Eğitimi sınıfın dışına taşımak istiyoruz"

İmzalanacak protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin kullanılmasının önünün açıldığını bildiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Kütüphanelerimizde, eğitimde drama, masal anlatımı, zeka oyunları, okuma kültürü ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi için ciddi bir ortam var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Eğitim öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz. Bir hayat sahnesi olarak gördüğümüz dünyayı eğitim ortamları olarak da değerlendirmek istiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin okul dışında da yeni birtakım çalışmalara başlamalarını önemsiyoruz."

Öğretmenler dijital yayın arşivine ulaşabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının öğretmenlere sahne sanatları konusunda da destek sunacağını belirten Selçuk, "Öğretmenlerimizin sahne sanatları konusunda eğitim alması, eğitimde drama konusunda çalışmalar yapması sınıftaki performanslarını çok olumlu biçimde etkiliyor. Bu yüzden bu faaliyetleri derinleştirme konusundaki amaçlarımız da gün geçtikçe büyüyor" dedi.

Bakan Selçuk, tüm çalışmaların Türkiye'nin geleceği ve çocuklar için yapıldığına işaret ederek, bu çalışmalarla eğitim ve kültürde oluşacak birikimin uygarlığa daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

2 milyon öğrenci sinemayla tanıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bakanlıkların ve bireylerin öğretmenlerin üzerindeki yükü hafifletmekle görevli olduğunu anlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolün çok önemli olduğunu vurguladı.

Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa başlatılan "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" ile 2 milyona yakın öğrencinin sinemayla tanıştırıldığını belirten Ersoy, bu sene de projeye devam edeceklerini söyledi.

Otellerde staj yapan öğrenci sayısı artacak

Bakan Ersoy, turizmde büyük hedeflere ulaşmak ve 2023'te turist sayısını çok ciddi şekilde artırmak istediklerini, nitelikli turistin kazandırılmasında en etkili şeyin insan kaynağı olduğundan MEB ile çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından protokol, Selçuk ve Ersoy tarafından imzanlandı. Bakan Ersoy, Selçuk'a Milli Kütüphane üye kartı takdim etti. Selçuk ise Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Yunus Emre figürünü hediye etti.

DT oyuncularından öğretmenlere tiyatro eğitimi

Protokol kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinde kütüphanelerin etkin kullanılmasının sağlanması, başta tiyatro olmak üzere sahne sanatlarına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Öğrencilerin okuma kültürü, bilgi okuryazarlığına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması ve ücretsiz olarak sinema ile buluşturulması da hedefleniyor.

Ayrıca, Devlet Tiyatroları (DT) sanatçıları tarafından öğretmenlere drama eğitimleri verilecek. Böylece öğretmenlerin de tiyatro oyunları hazırlaması ve sahnelemesine destek olunacak.

Kaynak: AA