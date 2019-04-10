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İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki tüm öğrencilerin sosyal etkinlikleri de e-okul sistemindeki yeni modülde kaydediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelge ile "Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu" paylaşıldı ve okullarda uygulamanın başlatılması ve veri girişlerinin yapılması istendi.

Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "sosyal etkinliğe katılanlar", "ürün ortaya koyanlar", "performans gösterenler" ve "derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.

Kaynak: AA