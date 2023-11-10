Öğrencilerin ilk ara tatili başladı

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

İstanbul'da, Maltepe Hasan Şadoğlu Ortaokulunda son ders zilinin çalmasıyla bahçede toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu. Okul Müdürü Ünal Meşe, öğrencilere ara tatil boyunca dinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ünal Meşe, çocukların yorucu ve bir o kadar da güzel bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şimdi tatil zamanı. Bir haftalık süreçte dinlenmelerini istiyorum." dedi.

Meşe, öğrencilere, "Telefonlarını bıraksınlar, İstanbul'un tadını çıkarsınlar. Arkadaşlarıyla dostlarıyla güzel vakit geçirsinler. Bunu yaparken de kitap okumayı ihmal etmesinler." tavsiyesinde bulundu.

Okulun 5. ve 6. sınıf öğrencileri de dönem boyunca çok çalıştıklarını, ara tatilde arkadaşlarıyla ve aileleriyle vakit geçireceklerini ifade etti.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Bakan Tekin'den ara tatile çıkacak öğrenci ve öğretmenlere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin mesaj yayımladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başladığını belirterek, öğrencilere tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerine vakit ayırmayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin zamanlarını, kendilerini geliştirmesi için kütüphanelerde değerlendirmesinin önemine değinen Tekin, "Yaşadığınız bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere de "Değerli meslektaşlarım" şeklinde hitap eden Tekin, şunları kaydetti:

"Yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız."