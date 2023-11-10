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Eğitim
TRT Haber 10.11.2023 00:35

Ara tatil zili bugün çalacak

19 milyondan fazla öğrenci için birinci ara tatil bugün başlayacak. Öğrenciler derslerine 9 günlük bir mola verecek. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına çevrim içi katılacak. Ders zili, 20 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.

Ara tatil zili bugün çalacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Derslere 9 gün ara verilecek.

Şimdi öğrenciler derslerine kısa bir mola verecek. Tatil sonrası birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak.
Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.

Birinci dönem 19 Ocak'ta sona eriyor

19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan'da çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

8. ve 12. sınıflar için sınav dönemi

İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 

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