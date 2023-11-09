Üniversite yemekhanelerinde glutensiz menüler de olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Çölyak hastalığının; buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine karşı hassasiyet sonucunda ortaya çıkan bir hastalık olduğu hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye'de 2022 yılı sonu itibarıyla 154 bin 27 kişiye Çölyak tanısı konulduğu ifade edilen yazıda, "Beslenme hakkı ile sağlık hakkının temel insan haklarından olduğu düşünüldüğünde gluten intoleransı geliştiren bu kişilerin beslenmelerinde glutensiz diyet uygulanabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir." denildi.

Bu kapsamda, üniversitelerden, Çölyak hastası olan öğrencilerin glutensiz besinlere kolay erişimi için kantin/kafeteryalarda ve gıda otomatlarında glutensiz ürünlerin bulundurulmasının, yemekhanelerde glutensiz menülere yer verilmesinin sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.