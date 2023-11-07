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Eğitim
AA 07.11.2023 13:47

Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacak

Boğaziçi Üniversitesi, İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcileriyle kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacak

Rektörlüğün sosyal medya hesabından "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü saldırıların, 21'inci yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nin bu insanlık dışı durumu kınadığı aktarılarak, ateşkesin acilen sağlanmasının hayati önemi vurgulandı.

Sağduyu sahibi akademi camiasının uluslararası ile Türkiye'deki tüm mensuplarına, İsrail tarafından Gazze'deki Al-Azhar Üniversitesi'nin bombalanması, Gazze'de yaşananlara karşı vicdanlı ses olunması ve eyleme geçilmesi için çağrı yapılan açıklamada, "Bilim dünyasının uluslararası bir temsilcisi olarak İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden boykot

Öte yandan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden yapılan "Boykot var" başlıklı duyuruda, üniversitenin yerleşkesindeki kantin ve kafeteryalarda Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına destek veren markaların ürünlerinin satışının yapılmayacağı bildirildi.

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Boğaziçi Üniversitesi İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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