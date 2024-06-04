Öğrenciler 'festival' havasında etkinliklerle yaz tatiline girecek

Bakanlığın her yıl, eğitim dönemlerinin son haftalarının sosyal etkinlik ve kulüpler haftasına dönüştürülmesini kararlaştırmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla bu yıl ilk kez sömestir tatilinden önceki son hafta "dönem sonu faaliyet haftası" olarak uygulandı.

Yaz tatili öncesindeki son haftada da uygulama sürdürülecek.

Öğrenciler, faaliyet haftalarında yeni müfredatta da bulunan beceri temelli uygulamaları eğlenerek deneyimleyecekler. Faaliyet haftası etkinlikleri, eğlenerek öğrenmeyi deneyimleme fırsatı sunarken öğrenci ve öğretmenler arasındaki paylaşımları da arttırmayı amaçlıyor.

Öğrencilerin kültürünü tanımalarını, zihinsel becerilerini ölçerek bilgi dağarcığını, analiz becerilerini ve hitabetlerini geliştirmelerini, paylaşmanın önemini kavrayabilmelerini, empati kurabilmelerini, el işini ve düşünme tarzlarını çeşitlendirmelerini ve dert ettikleri bir konuyu topluluk önünde tartışabilmelerini hedefleyen etkinlikler, okullarda öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyetçe düzenlenecek.

Okullara veda festival kapsamındaki etkinliklerle yapılacak

Bakanlık, resmi ve özel tüm okulların adeta "festival" havasıyla kapanması için faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı ve uygulama kılavuzu 81 ile gönderildi.

10-13 Haziran'daki yıl sonu faaliyet haftasında, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşturulacak Faaliyet Haftası Yürütücü Heyeti bir dizi etkinlikler planlayacak.

Örnek planlama tablosu hazırlandı

Okullarda etkinliklerinin düzenlenmesine son kararı öğrenci ve öğretmenlerin oluşturduğu heyetin karar vereceği faaliyet haftasına ilişkin MEB'in örnek planlaması gün gün şöyle:

10 Haziran Pazartesi:

Bilgi yarışması: Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve kelimeler hazırlayacak. Yarışmanın aynı saatte her sınıfta uygulanması bekleniyor.

Takas saati: Öğrenciler istedikleri bir eşyayı elden çıkarmak için o eşyayı sınıf arkadaşlarına anlatacak. Özellikleri anlatılan eşyaya talip olanlar el kaldıracak, kendi eşyalarıyla takas etmek için karşılıklı anlaşma yapmaya çalışacak. Gönüllü bir öğretmenin rehberliğinde gerçekleştirilecek takas saatine kitap, kalem, defter, şapka, rozet, telefon kılıfı ve oyuncak gibi maddi değeri düşük eşyalarla katılım sağlanabilecek.

Yıl sonu kermesi: Okul genelinde organize edilecek kermese tüm öğrencilerin katılımıyla yiyecekler getirilecek. Yöresel lezzetlerin yapılması teşvik edilecek. Kermes satışından elde edilen gelir, Faaliyet Haftası Yürütücü Heyeti tarafından belirlenen bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Yetenek paylaşım saati: Öğretmen ve öğrencilerin ortak katılımı ile başvuran herkesin, sahip olduğu bir yeteneğe ya da ilgi duyduğu bir alana dair atölye, sunum ve söyleşi gerçekleştirebileceği eğlenceli bir aktivite saati planlandı. Okul genelinde tüm sınıflarda, tıpkı bir kulüp saati gibi farklı atölye, sunum ve söyleşiler organize edilecek. İçerikler okul ve müfredat dışı konular olacak.

Görsel sanat, bilim ve spor saati: Okul inisiyatifiyle belirlenecek bir görsel sanat, bilim ya da spor aktivitesi gerçekleştirilecek. Okul kendi içinde ya da ilçe ve il bazında turnuva gerçekleştirebilecek. Öğrencileri spor müsabakalarına götürebilecek. Farklı sanat dallarına yönelik konuk alabilecek ya da öğrencileri sanat atölyelerine geziye götürebilecek.

11 Haziran Salı:

Hitabet oyunları: Belirlenen üç oyun ile öğrencilerin sınıf içinde hitabetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak eğlenmesi amaçlandı.

"Bir Derdim Var" saati: Sosyal Sorumluluk Saati olarak da planlanabilecek bu saatte öğrenciler, dünyaya ve topluma dair dert edindikleri bir konuda üzerlerine düşen sorumlulukları tartışabilecek. Birkaç öğrenci bir araya gelerek panel oturumu gerçekleştirebilecek. Serbest kürsüde birkaç dakika ile kendi önemli gördükleri sorun alanlarına yönelik sunum yapabilecek.

Tecrübe paylaşımı söyleşileri: Ünlü ve uzman isimlerin davet edilebileceği gibi kademelere göre itfaiyeci, polis veya doktor gibi çeşitli meslek gruplarından konuşmacılarla eğlenceli, dikkat çekici söyleşiler yapılarak öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı.

Komedi saati: Gelenekte yer alan, mizah unsuru barındıran kısa, özgün halk anlatıları fıkra ve hikayelerin anlatıldığı bir paylaşım saati ile öğrenciler arası kaynaşmayı arttırmak hedeflendi.

12 Haziran Çarşamba:

Kelime oyunları: Her sınıf kendi yarışması için kelimeler ve sorular hazırlayacak. Yarışmanın aynı saatte her sınıfta uygulanması bekleniyor.

Oyun saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunlarının oynanacağı serbest zaman etkinliği planlanacak.

Yıl sonu gösterileri: Okul bünyesinde aktif olan koro, tiyatro ekibi ve şiir grupları gibi organizasyonların gösterilerinin sergileneceği, bilim şenliklerinin yapılabileceği bir performans saati düzenlenecek.

Karne gününden bir gün önce olan 13 Haziran Perşembe ise "Gezi ve Piknik Günü" önerildi. Okul tarafından belirlenen bir gezi veya piknik programı ile "yıl sonu faaliyet haftası" tamamlanacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma karnelerini alarak 2 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek.