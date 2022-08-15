Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğrenci affı başvuruları başladı
[Fotograf: AA]
Üniversiteler öğrenci affı başvurularını almaya başladı. Yüksek öğrenimi yarıda kesilen öğrenciler okullarına geri dönebilecek.
Üniversitelerden daha önce ilişiği kesilenlerle, bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanların okullarına geri dönebilmesine imkan sağlayan düzenleme, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Bu kapsamda üniversiteler başvuruları almaya başladı.
Başvuru tarihine göre öğrenciler güz ya da bahar dönemine kayıt yaptırabilecekler.
Öğrenci affından; intihal yapanlarla terör örgütleri veya devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.
Etiketler: Resmi Gazete
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