ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Açıklamada, "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.