Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı
ÖSYM, 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günlerinin, 16 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 saat 23.59’a kadar uzatıldı.
Açıklamada, "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.
2022-KPSS Ön Lisans Başvurularının Uzatılmasıhttps://t.co/qYOw3NhWTy pic.twitter.com/69fbJKs3al— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 15, 2022
Etiketler: KPSS
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