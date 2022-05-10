Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri cuma günü sona eriyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 13 Mayıs'ta sona ereceği duyurusunu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 13 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, tercih işlemlerini personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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