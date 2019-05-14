Milli Eğitim Bakanlığı, iş dünyası ile birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerine istihdamda öncelik tanınacağının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl tercih yapacak öğrencilere meslek ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye etti.

"Geleceğin güçlü Türkiyesi için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bakanlık olarak meslek liselerindeki tüm alanlarda iş dünyası ile iş birliği yaptık. Meslek liselerinde 53 alanda iş dünyası ile imzalanmış 128 protokol yürütüyoruz."

"ASELSAN ve İTÜ mesleki ve teknik anadolu liseleri"

Selçuk, 128 protokolün arasında şunların olduğunu söyledi:

"İSO, İTO, İTÜ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi ile ilgili protokol, TOBB ile 81 ildeki 81 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan protokol, sadece iki örnek."

Bakan Selçuk, ASELSAN ve İTÜ mesleki ve teknik anadolu liselerinin kurulmasının yanında, Savunma Sanayi Başkanlığı ve HAVELSAN ile iş birlikleri yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA