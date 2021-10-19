Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meslekler hakkında EBA'dan bilgi alınabiliyor
250 mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçıklar, Eğitim Bilişim Ağı'ndan erişime sunuldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hazırladığı meslek bilgi kitapçıkları, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı olarak kurulan EBA platformuna entegre edildi.
Kariyer planlaması yapan öğrencilere rehber olacak kitapçıklarda, 250 mesleğe ilişkin bilgi yer alıyor.
Öğretmen ve veliler de doğru tercih konusunda kitapçıklardan faydalanabilecek.
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